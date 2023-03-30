Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о формате участия Путина в церемонии на АЭС «Аккую»

В Кремле пока не решили, в каком формате президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящуюся АЭС «Аккую» 27 апреля в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«Единственное, что можно сказать, конечно же российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля», — цитирует Пескова Life.ru.

Песков высоко оценил перспективы АЭС «Аккую» для взаимоотношений России и Турции, а также значимость проекта в турецкой энергетике. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», для Анкары «это очень важная веха в развитии страны».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях