ЦБ РФ продлил до 1 октября ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами

Центробанк до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится на сайте банка.

Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы, говорится в сообщении.

Ранее в Банке России заявили, что трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое, говорится на сайте банка.

Также сообщалось, что в марте 2023 года доля россиян, которые предпочитают сберегать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, составила 57%, говорится в докладе ЦБ.

По сравнению с февралем этот показатель вырос на 1 процентный пункт. В то же время снизилась доля граждан, которые, напротив, предпочитают покупать дорогостоящие товары – с 28% до 25%.

При этом 18% россиян в марте затруднились ответить, что лучше – сберегать или тратить. В феврале их доля составляла 17%. Это следует из комментария Центробанка РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за март 2023 года.