Компания «Башнефть» сэкономила на энергозатратах более 1 млрд рублей

Экономический эффект от реализации программ по энергосбережению компании «Башнефть» в 2022 году составил 1 млрд 67 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

Одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которой придерживается «Башнефть», обозначено повышение эффективности работы производственных активов.

Финансовые результаты реализации программы энергосбережения башкирских нефтяников в 2022 году показывают, что компания проводит планомерную работу в этом направлении — стремится к рациональному использованию энергоресурсов, сокращению энергопотребления, а также к оптимизации электрических нагрузок и тепловых процессов.

В компании отмечают, что более 60% экономического эффекта обеспечил ее основной оператор по добыче нефти и газа — «Башнефть-Добыча». Предприятие сэкономило 680 млн руб. На более чем 1100 скважинах специалисты провели более 8 тыс. мероприятий, связанных с изменением способов и режимов эксплуатации оборудования, внедрением новой техники и технологий. Так, например, были модернизированы системы освещения и котельно-печное оборудование, станции управления скважин с функцией дистанционного контроля параметров энергопотребления.

Эффект от реализации программы энергосбережения уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» составил почти 59 тыс. тонн условного топлива или 344 млн рублей.

На «Башнефть-Новойле» повысили эффективность использования пара, «Башнефть-Уфанефтехим» изменил схему теплоснабжения и увеличил КПД котельно-печного оборудования, «Башнефть-УНПЗ» восстановил работу ротационного воздухоподогревателя на установке получения водорода.

Работающее в Ханты-Мансийском автономном округе предприятие «Соровскнефть» в 2022 году сэкономило потребление электроэнергии на 2,7 млн. киловатт-часов. В компании уточнили, что речь идет о 324 тоннах условного топлива.

Компания «Башнефть-Полюс», которая ведет добычу на месторождениях им. Требса и Титова снизила энергопотребление на 1 млн киловатт-часов (127 тонн условного топлива).

Нефтехимический завод «Башнефти» «Уфаоргсинтез» сэкономил 700 тонн условного топлива, получив экономический эффект более 12 млн рублей.

По программе энергосбережения «Башнефть-Розницы» получена экономия в размере 1,7 млн руб.