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Сийярто: Европа семикратно переплачивает за газ из-за санкций по сравнению с США

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Matthias Rietschel/AP

Европа из-за санкций против России переплачивает за газ в семь раз по сравнению с США, и в три раза за электричество по сравнению с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Венгерской торгово-промышленной палате, передает РИА Новости.

«Трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию», — отметил Сийярто.

По его словам, санкции против России в энергосекторе стали ошибочным выбором в политике Брюсселя. В итоге, европейская конкурентоспособность резко снизилась в мировом отношении.

Ранее в четверг глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что германские газовые хранилища возможно заполнить к следующей зиме без поставок газа из России. При этом глава регулятора добавил, что проблему с неравномерным потреблением газа можно решить за счет газовых хранилищ, это позволит сформировать буферную систему для рынка.

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