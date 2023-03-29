Эрдоган: Турция заинтересована в переработке российского зерна в муку для отправки в Африку

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заинтересована в переработке российского зерна в муку для последующей ее отправки в страны Африки, передает TRT Haber.

По итогам переговоров с президентом Турции Каталиной Новак, которая прибыла в Турцию с официальным визитом, Эрдоган заявил, что 44% зерна, поступающего по черноморскому зерновому коридору, идет в Европу и президент РФ Владимир Путин «возражает против этого».

Турецкий лидер подчеркнул, что предложил президенту России перерабатывать российское зерно в муку и отправлять в наименее развитые страны.

Ранее Эрдоган заявлял, что согласен с предложением РФ сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 18 марта 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.