Силуанов заявил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

За последнее время на внутреннем рынке России наблюдается снижение интереса граждан к финансовым вложениям. Спад оказался особенно заметным в сравнении с показателями 2021 года, когда энтузиазм россиян к инвестициям был на высоком уровне, приводит слова главы Министерства финансов (Минфина) Антона Силуанова РИА Новости.

В 2021 году на внутреннем рынке россияне были одними из основных инвесторов, тогда в стране насчитывалось 20 млн частных инвесторов. Однако в 2022-м и в начале текущего года ситуация изменилась на фоне международных санкций против финансового сектора экономики РФ, пояснил министр.

«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается», — заключил Силуанов.

Он также добавил, что перед российскими властями сейчас стоит задача привлечения граждан к более активной финансовой деятельности. Одним из инструментов служит программа долгосрочных сбережений. В результате ее задействования россияне получат возможность «надежно вложить деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода».

29 марта вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о предложении правительства снять ряд ограничений для иностранных инвесторов. Речь идет об отмене некоторых ограничений на выплату дивидендов для зарубежных инвесторов, которые пришли на внутренний финансовый рынок после введения международных санкций.