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Кабмин захотел ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа

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Depositphotos

Правительство России предложило ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

«Предлагается ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа. Такой инструмент предоставит эмитенту право выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события», — отметил Белоусов.

По его словам, примером такого события может быть невыплата дохода по этим ценным бумагам.

Он добавил, что введение таких ценных бумаг поможет инвесторам чувствовать себя под защитой, так как конвертация таких акций будет проходить автоматически. При этом согласия со стороны эмитента не потребуется.

28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран. По его словам, сейчас идет работа над развитием инфраструктуры национальных индикаторов и облегчением доступа иностранцев на российский рынок капиталов.

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