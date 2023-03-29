СМИ: ЕС намерен усилить соблюдение санкций против России с помощью нового проекта

Евросоюз планирует запустить проект для усиления контроля за соблюдением санкций в отношении России, в котором примут участие девять стран — членов блока. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

По словам официальных лиц, новый проект, который может быть запущен с июня 2023 года, будет действовать в течение двух лет. Это станет первым случаем поддержания исполнительным органом ЕС стран-членов в обеспечении соблюдения санкций с помощью специальных ресурсов в таком масштабе, отмечает Bloomberg.

Чиновники рассказали, что ЕС составит карту органов, ответственных за замораживание активов, обменяется передовой практикой и улучшит ее внедрение. Комиссия предоставит экспертную оценку своей группы финансовых услуг и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы.

По данным агентства, в данной инициативе участвуют Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз теперь сосредоточится на контроле за соблюдением санкций против России.