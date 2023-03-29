Производство виски в России начало расти в начале 2023 года за счет отечественных компаний

Производители алкоголя в России начали наращивать выпуск виски в первые месяцы 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка.

По итогам первых двух месяцев 2023 года крупнейшими производителями виски в России стали Beluga Group (бренд Fox & Dogs), Stellar Group (Mancatcher, Steersman) и Ladoga (Fowler's). По этим подсчетам, Beluga Group в январе-феврале 2023 года выпустила 219 тыс. дал виски, что на 58% выше того же периода прошлого года. Stellar Group увеличила разлив напитка втрое, до 103 тыс. дал, а Ladoga — более чем в десять раз, до 102 тыс. дал год к году.

По данным издания, категория виски в России стала самой пострадавшей среди всей алкогольной продукции после начала спецоперации на Украине. В прошлом году поставки виски в России упали на 52%, до 1,81 млн дал. При этом ситуация на рынке начала улучшаться после ввоза популярных брендов в страну по параллельному импорту.

Аналитики посчитали, что спрос на локальные бренды в России будет зависеть от качества напитка. Поэтому важно обратить внимание на налаживание процесса импорта дистиллятов. Если же этого не произойдет, то покупатели переключатся с виски на водку, горькие настойки и бренди.

9 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные статистические данные писала, что после ухода ряда зарубежных производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции российские импортеры нарастили собственную долю на внутреннем рынке. В числе получивших выгоду оказались такие компании, как Beluga Group, Luding Group, X5 Group и Ladoga.