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РБК: американская пищевая компания Cargill прекратит экспортировать зерно из России

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Кирилл Брага/РИА Новости

Один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская пищевая компания Cargill приостановит экспортировать российское зерно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут.

В статье указывается, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из РФ в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024) в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

В компании также добавили, что начнут пересматривать свой портфель активов, связанных с экспортом зерна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.

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