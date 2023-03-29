РБК: американская пищевая компания Cargill прекратит экспортировать зерно из России

Один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская пищевая компания Cargill приостановит экспортировать российское зерно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксану Лут.

В статье указывается, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из РФ в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024) в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

В компании также добавили, что начнут пересматривать свой портфель активов, связанных с экспортом зерна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.