Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что совет ЕС предлагает странам союза ограничивать прием газа из РФ и Белоруссии. Об этом она сообщила по итогам заседания Совета ЕС по энергетике, передает РИА Новости.

По ее словам, Европа больше не вернется к ситуации, когда Россия была главным поставщиком газа для ЕС.

Ранее страны — члены Евросоюза одобрили продление добровольного сокращения потребления газа на 15%. Документ был принят Советом министров энергетики ЕС.

По данным Еврокомиссии, за период с августа 2022 по январь 2023 страны ЕС сократили потребление газа на 19% по сравнению со средним уровнем потребления за последние пять лет. Целевой показатель составлял 15%. В ряде стран снижение составило 40%.

Экономист Тилак Доши заявил, что, вследствие санкций против России, США, хорошо обеспеченные энергией и другими природными ресурсами, получат сравнительное преимущество над «вассальной» Европой. По мнению экономиста, эрозия спроса на энергоресурсы приведет к деиндустриализации и резкому спаду уровня жизни в ЕС.