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В Минфине заявили, что пиво не подорожает из-за запуска реестра производителей

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Depositphotos

Пиво и пивоваренная продукция в России не подорожают, если начнет работать закон о реестре производителей пива и пивных напитков. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов.

«Нет, не подорожает пиво, потому что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр», — отметил Коробутов.

По его словам, что нахождение в реестре будет бессрочным, а входная пошлина устанавливается в размере 10 тыс. рублей.

Он добавил, что небольшие пивоваренные компании обеспокоены предстоящими изменениями. Однако счетчики все равно придется ставить, а расходы на них будут совсем небольшими. Кроме того, будет наведен порядок и за качеством продукции можно будет проследить.

С 1 сентября 2023 года вступит в силу закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков, который запрещает производство тем компаниям, которых нет в списке. Также с 1 сентября 2024 года объемы производства, при которых необязательно ставить счетчики производственной мощности, снижаются до 100 тыс. декалитров в год с текущих 300 тыс.

7 февраля голландский производитель пива Heineken разрешил своему российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства.

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