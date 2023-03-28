Reuters: регулирующие органы США столкнутся с острыми вопросами по поводу краха банков

Регулирующие органы в США могут подвергнуться острым вопросам со стороны комитетов Конгресса по поводу быстрого краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank в начале марта. Об этом сообщает Reuters.

Высшие должностные лица регулирующих органов Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) и Министерства финансов будут давать показания перед комитетами Конгресса о быстром крахе двух банков, что вызвало более широкую потерю доверия инвесторов к банковскому сектору.

В публикации указали, что регулирующие органы пообещали пересмотреть принципы работы и правила, настаивая на том, что в целом банковская система находится под надежной защитой. Например, чиновники из ФРС и FDIC заявили, что деньги вкладчиков защищены и находятся в сохранности. При этом они также добавили, что изучают все возможные причины того, что могло привести к банкротству банков.

Представители регулирующих органов посчитали, что необходимо ужесточить правила для банков и усилить контроль за фирмами, чтобы избежать возможных проблем в банковским секторе в будущем.

26 марта на фоне падения банков по всей Европе читатели газеты Financial Times заявили, что сейчас необходимо менять модель банковской системы, пока она окончательно не исчезла.