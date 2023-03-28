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В правительстве заявили, что поставки нефти из РФ в Индию в 2022 году выросли в 22 раза

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках итогового заседания коллегии Минэнерго РФ заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Его слова приводит РИА Новости.

«Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году ... Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки», — поделился министр.

До этого Новак сообщал, что Россия поставила около 67 млн т нефти в Китай в 2022 году. 30 млн из этого объема прошли через трубопровод Сковородино — Мохэ, еще 10 млн — через Казахстан, остальная часть была поставлена на морские перевозки через порты в Новороссийске, Козьмино, Приморске.

Министр уточнил, что в 2023 году объемы поставок российского сырья будут увеличены.

Новак также говорил, что падение мировых цен на нефть связано с кризисом в банковской сфере США, скоро они вернутся на прежний уровень.

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