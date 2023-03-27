«Известия»: Citigroup не может продать российский Ситибанк из-за проблем с IT-системой

Руководство американского финансового конгломерата Citigroup не может продать российский Ситибанк из-за проблем с IT-системой, в которой используется софт прекративших дистрибуцию в РФ компаний Cisco и Oracle. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Помимо проблем с передачей программного обеспечения (ПО) и оборудования Cisco и Oracle, которые нельзя реализовать в России, еще одним препятствием потенциальной продаже местного бизнеса третьим лицам является тот факт, что IT-мощности организации размещены за рубежом. По этой причине их невозможно отделить от общей инфраструктуры финансового конгломерата, уточняется в статье.

«Citigroup не может продать бизнес в РФ по техническим причинам. Проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы. В ней используется ПО и оборудование Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в России. Кроме того, IT-мощности организации размещены за рубежом и отделить их от общей инфраструктуры Citigroup невозможно», — говорится в материале.

В итоге в попытке свернуть бизнес банк начал стимулировать розничных клиентов закрывать счета. При этом руководство Citigroup было вынуждено продать кредитный портфель российской кредитной организации «Уралсиб», заключается в заметке.

16 марта газета Financial Times сообщила, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%. С января текущего года кредитные организации потеряли в общей сложности $165 млрд на фоне обострившегося банковского кризиса из-за опасений инвесторов по поводу возможного ужесточения регулярного надзора.