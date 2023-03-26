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Аналитик BitRiver спрогнозировал цену биткоина на неделю с 27 марта по 2 апреля

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Depositphotos

Первая криптовалюта в мире биткоин может подорожать на неделе с 27 марта по 2 апреля до $30 тыс. Такое мнение выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с интернет-изданием РБК.

По его словам, стоимость криптовалюты может вырасти за счет повышения активности покупателей. «У покупателей в запасе время до понедельника, чтобы вернуть цену в район $28,8 тыс.», — сказал Антонов.

При этом существует вероятность снижения стоимости биткоина до $24 тыс., если активность покупателей останется низкой.

К 16:15 (по мск) эта криптовалюта торгуется на уровне $27,961, за прошедшую неделю ее цена выросла на 2,3%.

На прошлой неделе курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — превысил отметку $27 тыс. впервые с начала июня прошлого года. Одной из главных причин повышения его цены стал банковский кризис в США и Европе.

На этой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы.

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