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Эрдоган предложил Путину предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества

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РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара и Москва могут предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи в августе прошлого года. Об этом сообщает CNN Turk.

Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера. Других деталей не приводится.

Также стало известно, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинский конфликт.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не будет стороной в конфликтах, и намерена выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Он также неоднократно повторял, что стремится организовать переговоры лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

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