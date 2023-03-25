Эрдоган предложил Путину предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара и Москва могут предпринять новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи в августе прошлого года. Об этом сообщает CNN Turk.

Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера. Других деталей не приводится.

Также стало известно, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинский конфликт.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не будет стороной в конфликтах, и намерена выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Он также неоднократно повторял, что стремится организовать переговоры лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.