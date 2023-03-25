Эксперты: соглашение по «Силе Сибири 2» с КНР может задерживаться из-за цен на газ

Достижение соглашения между Россией и Китаем по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири 2» может задерживаться из-за ожидания Пекином привлекательных цен на российский газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в газовой отрасли.

Если «Сила Сибири» выйдет на полную мощность (38 миллиардов кубометров в год), начнутся поставки по «дальневосточному маршруту» (10 миллиардов кубометров в год), а также начнет действовать «Сила Сибири 2» (50 миллиардов кубометров в год), то доля Российской Федерации в импортных поставках газа в Китай в течение 10-15 лет может достичь 30%, а с учетом СПГ – и более. С такой позицией выступил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Эксперт отметил, что, несмотря на заинтересованность компаний Китая в поставках газа по долгосрочным контрактам, рост зависимости от одного поставщика может вызвать определенную озабоченность. Но высокие цены на сжиженный природный газ на мировом рынке могут изменить отношение к этой зависимости, поскольку стоимость российского газа значительно ниже ($230 за тысячу кубометров).

«А с учетом того, что ресурсной базой для этой газопроводной системы могут стать действующие месторождения, ранее запитывающие Европу, и маршрут предполагает транзитную составляющую, Китай может ожидать скидку», – высказала мнение директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайский лидер якобы воздержался от предложений относительно роста закупок газа из России. Си Цзиньпин не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на продолжение строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2», который должен протянуться от российских газовых месторождений к Синьцзян-Уйгурскому автономному району на западе Китая.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших в Москве переговорах обсуждали наращивание поставок газа.