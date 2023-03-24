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Jindal: пять контейнеров с нержавеющей сталью для России на год застряли в Бельгии

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Jason Lee/Reuters

Пять контейнеров с нержавеющей сталью от индийской компании Jindal Stainless, которые направлялись в Россию, застряли в бельгийском городе Антверпен на год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали», — сообщили в компании.

Контейнеры были отправлены в феврале 2022 года, но их задержали из-за санкций Европейского союза. При этом представитель Jindal подчеркнул, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список, а потому должна быть растаможена для транспортировки и доставлена в Россию.

18 марта 2022 года сообщалось, что порядка 1,5 тыс. грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге и ожидают проверки документов.Он добавил, что если сопровождающая документация вызывает вопросы, проводится физическая проверка груза.

Отмечается, что с момента введения антироссийских санкций в Бельгии таможенные службы проверили более десяти тысяч грузовых контейнеров. Издание сообщает о том, что вне портов в настоящее время в Бельгии заблокировано еще 374 партии товаров, следующих в Россию и 16 поставок из РФ.

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