Мишустин: достижение финансового суверенитета — важная задача на 2023 год

Достижение финансового суверенитета РФ — важная задача на этот год. Для этого нужно расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций и обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг.

«Важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета страны. Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику», – сказал Мишустин.

Мишустин также отметил, что нужно увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок.

«Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями», — указал премьер.

Ранее Мишустин заявил, что бизнес нужно не штрафовать, а предупреждать нарушения.