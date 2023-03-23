Мишустин заявил о сохранении более 1,7 тыс. видов товаров на внутреннем рынке

Благодаря принятым мерам на внутреннем рынке России получилось сохранить примерно 1,7 тыс. видов товаров, а «зеленый коридор» для импорта не допустил дефицита. Об этом во время выступления в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Зеленый коридор» для импорта помог не допустить дефицита. Мы также запретили реэкспорт оборудования, комплектующих и медизделий. Порядка 1,7 тыс. видов товаров было сохранено на внутреннем рынке», — отметил Мишустин.

По его словам, ажиотажный период в первые месяцы 2022 года привел к тому, что необходимо было принять срочные решения. После этого граждане поняли, что основная часть необходимых товаров не пропадет с рынка. Для этого были снижены некоторые импортные пошлины и обеспечены поставки по параллельному импорту.

9 февраля президент России Владимир Путин во время открытия заседания набсовета Агентства стратегических инициатив заявил, что в стране должны быть созданы такие товары, которые бы стали национальной гордостью. Глава государства подчеркнул, что товары России должны пользоваться успехом за границей, а замыкание только на внутреннем рынке — плохая история.