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GIE: запасы газа в хранилищах Европы снижаются второй день

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Hannibal Hanschke/Reuters

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe и лондонской биржи ICE стало известно, что резервы газа в подземных хранилищах Европы после незначительно роста в выходные дни, 18 и 19 марта, уменьшаются второй день, в то время как биржевые цены на газ в среду снизились на 5%. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за 21 марта уровень запасов газа снизился на 0,04 процентного пункта до показателя в 55,6%. Это приблизительно на 21 процентный пункт выше среднего показателя в те же даты в 2018-2022 годах. В текущий момент в ПХГ Европы хранится порядка 60,7 млрд кубометров газа.

Ранее профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина, исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель выступил с утверждением, что момент, когда Европа сможет отказаться от российского газа, никогда не наступит.

Он добавил, что Европа потребляет более 660 млрд. кубометров газа в год. Чтобы в полной мере обеспечить потребности ЕС, у США может попросту не хватить ресурсов, заключил профессор.

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