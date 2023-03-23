Объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59%

Совокупный объем перевозки грузов (включая почту) российскими авиакомпаниями в 2022 году сократился на 59,42%, до 599,05 тыс. т. Информацию об этом Росавиация опубликовала в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), обратило внимание интернет-издание РБК.

Как написало издание, по объему грузоперевозок российский воздушный транспорт откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тыс. т, и превысил уровень 2000 года — 547 тыс. т.

Перевозки пассажиров у российских авиакомпаний сократились по итогам прошлого года на 14,21%, до 95,21 млн человек.

В соответствии с данными Росстата, общий объем перевозки грузов российскими транспортными компаниями в 2022 году сократился на 1,2%, до 7,95 млрд т, за счет сокращения поставок по железной дороге на 3,7% (до 1,24 млрд т) и трубопроводным транспортом на 6% (до 1,1 млрд т).

В первой половине февраля пресс-служба генерального консульства России в китайском городе Харбин сообщила, что январь стал рекордным месяцем по объему перевозок грузов на российско-китайской границе.