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«Ведомости»: Минтруд предложил усилить контроль за сведениями о доходах чиновников

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство труда России разработало поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников, инициативу министерства уже одобрила Комиссия правительства России по законопроектной деятельности. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Проектом закона предлагается значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях государственных служащих. Доступ к ним смогут получить сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Банка России, региональных правительств и другие ведомства.

Законопроект, отмечает газета, должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования в связи с «необходимостью подготовки и издания Банком России соответствующих нормативных актов».

В настоящее время доступ к сведениям о доходов чиновник могут получить прокуроры, суды и следственных органы, однако не всегда уместно привлекать их при антикоррупционной проверке госслужащих, считает член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

По его мнению, данная инициатива усложнит сокрытие доходов для коррупционеров, расширит возможности антикоррупционной проверки государственных служащих и защитит добросовестных чиновников «от необоснованного внимания».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и кремлевские чиновники подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, но публикация этих документов является необязательной.

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