Forbes: банковская система РФ оказалась устойчивее западной

Банковская система РФ оказалась устойчивее западной. Такое мнение в статье для Forbes выразил колумнист Кеннет Рапоза.

Он указал, что такая ситуация сложилась из-за грамотных действий Центрального банка России (ЦБ РФ).

«Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии», — подчеркнул колумнист.

Рапоза считает, что ставка на укрепление рубля возможна. Причина устойчивости банковской российской системы в длительной эффективной работе ЦБ РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной, заключил Рапоза.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снова стал отчитываться о структуре международных резервов.

16 марта президент РФ Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу, если они будут направлены на развитие российского бизнеса.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать.