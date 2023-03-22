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Посольство: Рига не пускает удобрения из РФ в бедные страны под «лицемерным» предлогом

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В российском посольстве в Риге заявили, что Латвия под «лицемерным» предлогом удерживает в портах до 70% удобрений РФ, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

В сообщении посольства подчеркивается, что именно на Латвию приходится большая часть заблокированных в портах удобрений, и «в республике продолжают чинить препятствия» для их передачи остро нуждающимся странам.

В дипмиссии также напомнили, что в декабре 2022 Министерство иностранных дел Латвии года анонсировало отправку 200 тыс. тонн удобрений в качестве помощи странам Африки и Латинской Америки, однако в начале 2023 года планы сократились до передачи 30 тыс. тонн Кении, а сейчас, согласно сообщению посольства, об этих обещаниях «и вовсе никто уже не вспоминает».

«В качестве обязательного условия для оформления необходимой документации в целях оказания помощи африканской стране прибалтийские «партнеры» требуют от российского владельца груза оплатить «долги», якобы образовавшиеся в результате длительного простоя удобрений в местных портах, а по сути – их незаконного удержания. При этом, несмотря на всецелую готовность собственника к скорейшему покрытию всех издержек, латвийская сторона блокирует платежи, ссылаясь на пресловутые «санкции ЕС». Это ли не верх лицемерия и цинизма?» — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что грузовое судно с удобрениями, которые могут быть связаны с российским физлицом, находящимся под санкциями Евросоюза, было задержано в финском порту Котка.

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