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Госдума вернется к законопроекту о страховании инвестиций граждан на ИИС

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Депутаты Госдумы решили вернуться к проекту федерального закона о страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах в случае банкротства брокера. Документ был принят в первом чтении в июне 2017 года, написала газета «Ведомости».

Решение о продолжении работы над данным законопроектом на прошлой неделе принял профильный комитет Госдумы — по финансовому рынку. Оно опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.

По данным газеты, Центробанк РФ распространил среди брокеров проект подготовленных поправок к законопроекту. В соответствии с документом, фонд страхования может быть создан на базе саморегулируемых организаций на финансовом рынке. По замыслу ЦБ, страховое обеспечение будет предусмотрено только для активов граждан, приобретенных с помощью инструмента ИИС. Фонд будет формироваться с помощью отчислений брокеров. Решения о размере взносов, лимите суммы страхования, порядке администрирования расчетов с пострадавшими планируется оставить за СРО, следует из статьи.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал газете, что размер взносов будет определяться в зависимости от риска банкротства брокера.

«Дифференциация будет, очевидно, исходить из рисков. Говорить, что это будут заоблачные цифры, я бы не стал», – уточнил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому владельцы ИИС могут сохранить за собой право на налоговый вычет в условиях санкций.

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