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«Газпром» 20 марта установил суточный рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

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Reuters

«Газпром» в понедельник установил новый исторический рекорд суточных поставок топлива в КНР по трубопроводу «Сила Сибири». Это следует из сообщения «Газпрома», передало агентство ТАСС.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — следует из сообщения.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC, уточнили в компании.

Ранее руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания в марте вновь вернулась к закупкам газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу Днестра. По словам Чебана, «Газпром» ежедневно обеспечивает Молдавии поставку газа в объеме 5,7 млн кубических метров. Топливо используется для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья.
Ранее Чебан заявил, что население Молдавии рассчиталось за потребленный в феврале 2023 года газ почти на 93%.

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