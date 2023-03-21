Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: Турция восстановила доставку санкционных товаров в Россию с рядом ограничений

close
100%
Shutterstock

Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на логистов.

Отмечается, что транзит больше нельзя оформить на вещи из США и Канады, а также отдельные категории товаров вне зависимости от страны производства.

Как сообщил газете гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло, 20 марта компаниям РФ удалось оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары производства Евросоюза. Оформление грузов из США с указанием в качестве страны назначения «Россия» заблокировано.

В тот же день глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил агентству Reuters, что власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ. По его словам, запрет начал действовать с 1 марта. Его подтвердили еще два источника агентства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть