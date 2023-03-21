«Ъ»: Турция восстановила доставку санкционных товаров в Россию с рядом ограничений

Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на логистов.

Отмечается, что транзит больше нельзя оформить на вещи из США и Канады, а также отдельные категории товаров вне зависимости от страны производства.

Как сообщил газете гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло, 20 марта компаниям РФ удалось оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары производства Евросоюза. Оформление грузов из США с указанием в качестве страны назначения «Россия» заблокировано.

В тот же день глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил агентству Reuters, что власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ. По его словам, запрет начал действовать с 1 марта. Его подтвердили еще два источника агентства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.