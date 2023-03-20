Кувейтская нефтяная компания заявила о ЧС из-за разлива нефти

Кувейтская нефтедобывающая компания Kuwait Oil Company объявила о ЧС в связи с разливом нефти на западе страны. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

По словам официального представителя Kuwait Oil Company Кусая Аль-Хамера, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, на месте аварии не выявлено опасной концентрации токсичных газов. Отмечается, что добыча нефти ведется в прежнем режиме. Представители Kuwait Oil Company занимаются ликвидацией аварии.

Kuwait Oil Company (KOCKW) — нефтяная компания со штаб-квартирой в городе Аль-Ахмади, дочерняя компания госхолдинга Kuwait Petroleum Corporation.

По данным ОПЕК, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ вошли в число крупнейших производителей нефти в 2022 году.

Ранее на севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти.