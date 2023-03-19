Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риелторы заявили, что покупатели жилья бизнес-класса начали экономить

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Покупатели недвижимости бизнес-класса начали сильнее экономить в начале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом газете «Известия» заявили аналитики VSN Realty.

Аналитики посчитали, что средний бюджет покупки бизнес-жилья в феврале 2023 года составил 21,6 млн рублей, что на 2,7 млн рублей меньше показателя февраля прошлого года. Средняя цена сделки для жилья комфорт-класса составила 11,2 млн рублей. Этот уровень меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 800 тыс. рублей.

По данным специалистов, в феврале было продано 3 тыс. лотов комфорт и бизнес-класса, что составляет 43,4 млрд рублей.

Генеральный директор VSN Realty Ян Глазунов добавил, что даже семьи с не самым большим бюджетом могут позволить себе покупку нового жилья комфорт- и бизнес-класса в районах старой Москвы. Например, в феврале минимальные суммы сделок были на уровне 4,1 млн рублей и 5,3 млн рублей соответственно.

12 марта газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон» писала, что самым дорогим округом по стоимости новостроек бизнес-класса стал Северо-Западный административный округ (СЗАО), где средняя цена за 1 кв. м составляет 485,2 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть