Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Колобанов заявил, что американским властям невыгодно снижение потолка цен на нефть

close
100%
Shutterstock

Соединенным Штатам в настоящий момент невыгодно снижать потолок цен на российскую нефть, так как данный механизм отображается и на ценах для американских производителей, утверждает замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть», — обратил внимание эксперт.

Как заметил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК», американской стороне становится дороже покупать нефть, чем у России и европейских компаний.

«По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США...» — добавил он.

Колобанов объяснил, что с поиском дополнительных инструментов для поставок нефти РФ повысились затраты на ее перевозку по всему миру.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова утверждала, что снижение потолка цен на нефть из РФ приведет к дестабилизации на глобальных рынках.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть