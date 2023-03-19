Колобанов заявил, что американским властям невыгодно снижение потолка цен на нефть

Соединенным Штатам в настоящий момент невыгодно снижать потолок цен на российскую нефть, так как данный механизм отображается и на ценах для американских производителей, утверждает замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть», — обратил внимание эксперт.

Как заметил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК», американской стороне становится дороже покупать нефть, чем у России и европейских компаний.

«По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США...» — добавил он.

Колобанов объяснил, что с поиском дополнительных инструментов для поставок нефти РФ повысились затраты на ее перевозку по всему миру.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова утверждала, что снижение потолка цен на нефть из РФ приведет к дестабилизации на глобальных рынках.