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Путин подписал закон о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий закрыть уголовное дело по налоговым преступлениям, если недоимка, пени и штрафы уплачены в полном объеме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же законом вносятся изменения в российский Уголовный кодекс, направленные на смягчение ответственности за некоторые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и иных платежей. Теперь за такие преступления может грозить до пяти лет лишения свободы вместо шести.

Кроме того, за сокрытие денежных средств организации и непредоставление налогов, максимальный срок лишения свободы уменьшен с семи до пяти лет, а за уклонение организацией от уплаты страховых взносов на обязательное соцстрахование — с четырех до трех лет.

Закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о порядке выплаты страховой суммы военным при судебных спорах.

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