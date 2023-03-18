Новый закон упростил покупки в зарубежных онлайн-магазинах на сумму до 15 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тыс. рублей через зарубежные интернет-магазины без прохождения идентификации. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

До принятия закона приобретать товары в пределах названной суммы без идентификации личности представлялось возможным только в онлайн-маркетах, которые зарегистрированы в РФ.

Таким образом упрощенная процедура распространена и на иностранные площадки.

В соответствии с новыми нормами, не придется проходить идентификацию (полную или частичную) на сумму до 15 тыс. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.

Закон вступил в силу со дня его публикации — в субботу, 18 марта.

Ранее стало известно, что траты россиян на покупки в интернете в 2022 году выросли на 30%, до 5 трлн руб. В АКИТ спрогнозировали рост объема торговли в интернете по итогам 2023 года аналогичными темпами при условии отсутствия валютных колебаний.