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МИД: Лондон будет помогать Астане в поисках альтернативных маршрутов экспорта нефти

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Pavel Mikheyev/Reuters

Великобритания намерена продолжать помогать Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергетических носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глава МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли.

«У меня была возможность обсудить перебои в поступлении казахстанских нефти и газа. Мы говорили о том, что Великобритания может сделать для оказания помощи в развитии проекта «Среднего коридора»..., — пояснил Клеверли.

По его словам, цель сотрудничества в поиске альтернативных путей экспорта казахстанских продуктов. Речь о таких ресурсах, как нефть и газ.

«Мы продолжим работать вместе с правительством Казахстана над изучением способов защиты и диверсификации экономической базы», — добавил британский дипломат.

Ранее власти Казахстана продлили ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ на полгода.

Также утверждалось, что Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году.

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