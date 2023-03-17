Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владелец бренда Zara окончательно закроет более половины магазинов в России

Владелец брендов Zara Inditex окончательно закроет около 270 магазинов в России

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Испанский холдинг Inditex, который владеет брендами одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius, закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает ТАСС.

Холдинг все еще ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка. Об этом было объявлено в октябре 2022 года. Теперь Inditex планирует передать активы и права, связанные с 245 магазинами в России, группе Daher.

«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — уточнили в испанской компании.

По соглашению Inditex оставила за собой право вернуться в Россию, «в случае возникновения новых обстоятельств», которые, по мнению компании, «позволили бы брендам группы вернуться на этот рынок» через договор франшизы. Управляющий испанской компании Оскар Гарсиа Масейрас заявил в среду, что переговоры по уходу из РФ «находятся на завершающей стадии».

Ранее сеть магазинов одежды объявила, что ее чистая прибыль в 2022 финансовом году увеличилась на 27% по сравнению с 2021 годом и достигла 4,13 млрд евро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть