Владелец бренда Zara окончательно закроет более половины магазинов в России

Испанский холдинг Inditex, который владеет брендами одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius, закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает ТАСС.

Холдинг все еще ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка. Об этом было объявлено в октябре 2022 года. Теперь Inditex планирует передать активы и права, связанные с 245 магазинами в России, группе Daher.

«После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — уточнили в испанской компании.

По соглашению Inditex оставила за собой право вернуться в Россию, «в случае возникновения новых обстоятельств», которые, по мнению компании, «позволили бы брендам группы вернуться на этот рынок» через договор франшизы. Управляющий испанской компании Оскар Гарсиа Масейрас заявил в среду, что переговоры по уходу из РФ «находятся на завершающей стадии».

Ранее сеть магазинов одежды объявила, что ее чистая прибыль в 2022 финансовом году увеличилась на 27% по сравнению с 2021 годом и достигла 4,13 млрд евро.