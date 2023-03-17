Минтранс: рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме

В Министерстве транспорта России сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В министерстве также отметили, что российская и турецкая стороны ведут консультации по вопросам заправки самолетов из РФ в аэропортах республики. В пресс-службе указали, что проблемы с наземным обслуживанием самолетов отсутствуют.

«Минтрансом РФ проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — заверили в министерстве.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что турецкие власти решили запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Отмечалось, что запрет распространяется на частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, произведенные в любой стране, которые состоят на более чем 25% комплектующих американского происхождения и направляющихся в Российскую Федерацию и Белоруссию.