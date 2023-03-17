Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтранс: рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Министерстве транспорта России сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В министерстве также отметили, что российская и турецкая стороны ведут консультации по вопросам заправки самолетов из РФ в аэропортах республики. В пресс-службе указали, что проблемы с наземным обслуживанием самолетов отсутствуют.

«Минтрансом РФ проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — заверили в министерстве.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что турецкие власти решили запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Отмечалось, что запрет распространяется на частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, произведенные в любой стране, которые состоят на более чем 25% комплектующих американского происхождения и направляющихся в Российскую Федерацию и Белоруссию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть