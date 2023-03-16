Путин заявил об ожидаемом во втором квартале 2023 года росте ВВП

Президент России Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ожидается рост валового внутреннего продукта в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — сказал российский лидер.

Он отметил, что максимальный спад ВВП в 2022 году был зафиксирован в июне на уровне 4,7%.

Ранее Путин заявил, что в стране сейчас прослеживается тенденция на повышение уровня зарплат. В то же время наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты. Президент также отметил, что безработица в России продолжает снижаться.

До этого Путин заявил, что на Украине валовой внутренний продукт (ВВП) обрушился на 40%, а в России этот показатель снизился всего на 2,1%.