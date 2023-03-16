Алтай стал регионом-лидером по росту инвестиций в 2022 году

Лидером роста инвестиций в 2022 году стал Алтай, а падения — Астраханская область. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Абсолютным лидером по притоку инвестиций из всех источников финансирования в 2022 году стала Республика Алтай. В этот регион пришло вложений на 81,4% больше, чем за год до этого. На втором месте оказался Севастополь, куда пришло средств на 60,4% больше, чем в 2021 году.

Среди регионов-аутсайдеров с несущественным отрывом друга от друга оказались Астраханская область, Калмыкия, Костромская, Вологодская и Псковская области. За 2022 год они привлекли примерно на треть меньше инвестиций, чем годом ранее.

В публикации отметили, что всего по итогам 2022 года все российские регионы увеличили приток инвестиций на 4,6%. В эту оценку включены как вложения со стороны малого бизнеса, так и те инвестиции, которые не наблюдаются методами статистики. При этом эксперты рынка посчитали, что такая ситуация говорит о невысокой инвестиционной активности со стороны малого предпринимательства. Хотя рост инвестиций по итогам года стал приятным сюрпризом на фоне постоянного введения санкций и прочих ограничительных мер.

9 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на различные ведомства писала, что правительство России начало работу по балансировке распределения рисков между бизнесом и государством, благодаря чему объем государственных вложений в экономику должен будет ограничиться. В текущем году ключевыми источниками капитальных вложений должны стать частные средства и банковские кредиты.