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Independent: жизнь россиян почти не изменилась из-за западных санкций

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия пережила масштабные экономические санкции Запада лучше, чем ожидалось, а жизнь россиян почти не изменилась за год действия западных ограничений, пишет британская газета The Independent.

«Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед обанкротившимися банками. Ассортимент в супермаркете мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги», — говорится в статье.

Издание приводит мнения аналитиков, которые утверждают, что вступившие в силу санкции Запада в отношении российского топлива «должны съедать доходы» страны. Некоторые эксперты даже предсказывают России «напряженность в государственных финансах или падение валюты» в ближайшие месяцы. Однако другие экономисты считают, что у страны есть значительные резервы денег, которые не пострадали от санкций, РФ также быстро наладила связи с новыми торговыми партнерами в Азии и других регионах, отмечает автор.

Журналист также отмечает, что одной из причин устойчивости России стали рекордные доходы от ископаемого топлива — в размере $325 млрд — в прошлом году, РФ также заработала от продаж в другие страны, и это намного превысило ее закупки за границей. Все это укрепило рубль и дало властям средства для расходов на выплату зарплат и пенсий, а также на финансирование армии, пишет автор The Independent.

Ранее, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин заявил, что страна находится на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета.

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