Минпромторг России дополнил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный список товаров, которые разрешены к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent)», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что также список пополнился запчастями для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Кроме того, в перечень включены бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo. Помимо этого, в список добавили еще 12 автомобильных брендов.

В конце января «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке, писал, что таможенные платежи от ввоза в Россию бытовой техники и электроники сократились на 40% по итогам прошлого года из-за ухода западных поставщиков и роста числа перекупщиков.

До этого в Минпромторге оценили предложение отечественной компании ICL о том, чтобы исключить иностранные бренды производителей компьютерной техники из параллельного импорта. С такой инициативой выступил гендиректор ООО «Айсиэл Техно» (ICL, производитель компьютеров, мониторов и т. д.) Евгений Степанов, соответствующее предложение он изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву. В этом послании Степанов, в частности, предложил ввести запрет на параллельный импорт потребительской техники Acer, Asus, Dell, Inspur, HP, HPE, MSI, Lenovo и Fujitsu.