Путин назвал значимым результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета

Президент РФ Владимир Путин назвал крайне важным результатом 2022 года многократное повышение экономического суверенитета государства. Его слова приводит РИА Новости.

«Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — указал глава государства.

По его мнению, страна прошла очень значимый этап своего развития за минувший год, а трудности 2022 года лишь пошли на пользу российской экономике.

«Мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», — отметил Путин.

Он согласился с мнением, что в этом случае уместны слова германского философа Фридриха Ницше — «то, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Ранее Путин заявил, что российская финансовая система устояла, укрепилась и стала намного более самостоятельной благодаря действиям Банка России, правительства и финансовых учреждений.