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Yeni Şafak: ЕС спасла экономия энергии и погода, но настоящее испытание начнется в 2024 году

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Michael Probst/AP

Сейчас Евросоюз (ЕС) спасают теплая зима, экономия энергии и альтернативные поставщики. Однако в 2024 году может начаться настоящее испытание для энергетики региона. Об этом пишет издание Yeni Şafak.

Несмотря на сокращение поставок из России, ожидавшегося дефицита газа в ЕС не произошло. В этом году региону помогла теплая погода, поставки топлива от разных поставщиков и экономия энергии. Если же конфликт на Украине не завершится, а спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Китая продолжит расти, следующая зима для Европы может стать настоящим испытанием.

По словам эксперта по энергетике из Института Брейгеля в Брюсселе Георга Захмана, если Россия полностью прекратит поставки энергоносителей в Европу в этом году, проблем с газом у региона не будет. Но в случае, если холодная погода вернется в Европу или страны ЕС допустят ошибки в энергетической политике, топливо из России снова будет играть весомую роль в энергобалансе региона.

Он добавил, что, несмотря на рост поставок СПГ из США в Европу, регион не станет зависимым от Вашингтона. Речь идет о том, что экспорт из Штатов многократно ниже, чем ранее были объемы поставок из России. Кроме того, сейчас на рынке СПГ есть много альтернативных поставщиков, которые предотвратят такую зависимость.

9 марта Project Syndicate писал, что Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией.

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