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Шахматисту Гарри Каспарову грозит уголовное дело

ТАСС: Каспарову грозит уголовное дело за уклонение от закона об иноагентах

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время для возбуждения дела есть все основания.

Представитель правоохранительных органов также добавил, что в случае возбуждения уголовного дела Каспарову может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

6 марта шахматиста внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

До этого суд в очередной раз оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах. Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей. В ноябре 2023 года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

23 мая мэр города Львова Андрей Садовой сообщил, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума «российской оппозиции». Среди заявленных участников был Гарри Каспаров.

Ранее Минюст признал два проекта иноагентами

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