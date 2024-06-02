Порье после поражения от Махачева может уйти из UFC

Американец Дастин Порье после поражения в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) от россиянина Ислама Махачева заявил, что может завершить бойцовскую карьеру и уйти из спорта.

По его словам, он больше не может поддерживать мотивацию на прежнем уровне.

«Я знаю, что могу конкурировать с лучшими бойцами. Но ради чего мне еще драться? Я провел почти 50 боев. Если честно, не знаю, что будет дальше. Возможно, это был мой последний бой», — заявил Порье.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев вошел в топ-3 UFC по продолжительности победной серии.