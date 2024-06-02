В Кузбассе школьник обгорел, забравшись в трансформаторную будку

В Кемеровской области девятилетний мальчик госпитализирован с сильными ожогами, школьник забрался в трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке городского типа Тисуль 1 июня вечером. Девятилетний мальчик забрался в трансформаторную подстанцию и получил сильные ожоги тела. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливают региональный СК и прокуратура, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Туве подросток получит 8 млн рублей за удар током под ЛЭП. Инцидент произошел в июле 2023 года, трое подростков верхом на лошадях ехали из села Аржаан в сторону чабанской стоянки. Один из мальчиков случайно задел рукой свисавший с линии электропередачи провод. Школьник получил удар током и ожоги тела. Пострадавшего удалось спасти. По требованию прокуратуры, суд обязал компанию «Россети Сибирь Тываэнерго» компенсировать причиненный вред здоровью и выплатить мальчику 8 миллионов рублей.

Ранее пятилетнего ребенка ударило током от электроизгороди для скота.