Республика Сербская препятствует поставкам оружия из БиГ на Украину

Республика Сербская препятствует поставкам оружия из Боснии и Герцеговины на Украину. Об этом заявил глава республики Милорад Додик, передает РИА Новости.

По словам политика, Босния и Герцеговина перепродает оружие на Украину через Испанию и Швейцарию, а также активно продает оружие странам арабского мира. На территории федерации расположены оборонные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik.

«Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. <..> Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем», — сообщил Додик.

В марте 2024 года министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез сообщил, что в стране налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину. Также в сети появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства.

До этого сообщалось, что республика Сербская подготовит соглашение о мирном разделении БиГ в июне.

Ранее ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.