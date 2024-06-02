Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Республика Сербская препятствует поставкам оружия из БиГ на Украину

Додик: Республика Сербская препятствует поставкам оружия из БиГ на Украину

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Республика Сербская препятствует поставкам оружия из Боснии и Герцеговины на Украину. Об этом заявил глава республики Милорад Додик, передает РИА Новости.

По словам политика, Босния и Герцеговина перепродает оружие на Украину через Испанию и Швейцарию, а также активно продает оружие странам арабского мира. На территории федерации расположены оборонные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik.

«Эти фабрики в Федерации БиГ контролирует НАТО. В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. <..> Мы здесь не можем много сделать, только получать информацию и препятствовать прямым поставкам на Украину, что и делаем», — сообщил Додик.

В марте 2024 года министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез сообщил, что в стране налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину. Также в сети появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства.

До этого сообщалось, что республика Сербская подготовит соглашение о мирном разделении БиГ в июне.

Ранее ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами