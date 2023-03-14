«Ъ»: сеть пиццерий Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно

Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s, по предварительным данным, определил дальнейшую стратегию развития бизнеса и компания, вероятно, будет работать на территории страны обособленно от американского холдинга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В результате для продолжения работы в РФ может быть проведено обновление бренда и концепции.

Демократичность формата, как уверены эксперты, позволяет пиццериям показывать лучшие результаты, по сравнению с классическими ресторанами и кафе.

Тем не менее эксперты допускают, что разрыв с головной структурой может обернуться снижением качества в пиццерии, возобновившей работу.

Сеть пиццерий Papa John`s в России планирует развиваться отдельно от американской Papa John`s International, добавил собеседник «Ъ».

Еще в планах сменить описание, историю и концепцию бренда заведений.

В России находится 198 точек Papa John`s, точные планы по последующей деятельности в стране не приведены.

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