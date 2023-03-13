Cоindesk: биткоин растет более чем на 18%, до $24,4 тысячи

Биткоин в понедельник, 13 марта, показал рост на уровне свыше 18%, до 24,4 тыс. долларов. Это следует из информации торговой площадки Coindesk.

По данным торговой площадки, к 18:10 по московскому времени цена на биткоин за сутки возросла на 18,34%. Таким образом, стоимость криптовалюты составила 24,4 тыс. долларов.

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», американский инвестор Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». По его мнению, после внезапного банкротства трех американских банков — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank — Федеральная резервная система (ФРС) США начнет печатать доллары для поддержки «больной» экономики.

Во второй половине февраля первая криптовалюта в мире биткоин повысилась в цене почти на 12%, до $24,687 тыс. К 18:00 (мск) 13 марта криптовалюта торгуется на площадке Binance по $23,539.

Накануне министр финансов Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS заявила, что администрация США не станет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB).