Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Cоindesk: биткоин растет более чем на 18%, до $24,4 тысячи

close
100%
Depositphotos

Биткоин в понедельник, 13 марта, показал рост на уровне свыше 18%, до 24,4 тыс. долларов. Это следует из информации торговой площадки Coindesk.

По данным торговой площадки, к 18:10 по московскому времени цена на биткоин за сутки возросла на 18,34%. Таким образом, стоимость криптовалюты составила 24,4 тыс. долларов.

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», американский инвестор Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». По его мнению, после внезапного банкротства трех американских банков — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank — Федеральная резервная система (ФРС) США начнет печатать доллары для поддержки «больной» экономики.

Во второй половине февраля первая криптовалюта в мире биткоин повысилась в цене почти на 12%, до $24,687 тыс. К 18:00 (мск) 13 марта криптовалюта торгуется на площадке Binance по $23,539.

Накануне министр финансов Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS заявила, что администрация США не станет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть