Премьер Израиля Нетаньяху предложил экспортировать газ в Европу через Кипр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с итальянским министром по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил, что еврейское государство готово наращивать экспорт природного газа в Европу через специализированную инфраструктуру на Кипре, сообщает ТАСС.

«Мы уже сотрудничаем по газу с вашей национальной компанией, но мы хотим расширить это [сотрудничество]», — сказал политик.

Он добавил, что страны должны внимательно и оперативно рассмотреть возможность расширить инфраструктуру для сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре, чтобы увеличить возможности по экспорту Израилем газа в Италию и из Италии — в Европу.

В феврале Financial Times сообщила, что Израиль впервые в своей истории начал экспорт собственной нефти. Первая партия топлива ушла с шельфового месторождения Кариш, которое разрабатывает греческая компания Energean.